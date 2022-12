Tragischer Vorfall in Längenfeld: Drei Hunde bei Brand in Wohnwagen umgekommen

Längenfeld – Tragische Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag auf dem Campingplatz in Längenfeld ab. Gegen 15.30 Uhr war in einem Wohnwagen ein Brand ausgebrochen. Die Besitzer des Wohnwagens waren laut Angaben der Polizei in Sölden Skifahren, als das Feuer ausbrach. Im abgeschlossenen Fahrzeug befanden sich aber ihre drei Hunde.