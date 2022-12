Neu gestaltetes Tourismusbüro in Mösern eröffnet

Telfs – Das Infobüro des Tourismusverbandes Seefeld im Mehrzweckgebäude Mösern ist hausintern übersiedelt – und zeigt sich nun in neuem Glanz. Die Anlaufstelle für Gäste und Vermieter ist am neuen Standort – in der ehemaligen Raika-Bankstelle im östlichen Erdgeschoß – jeweils Mo. bis Fr. von 9 bis 13 Uhr besetzt. Die drei Angestellten kümmern sich dort ab sofort auch um das gesamte Meldewesen des TVB, das damit nach Jahren in Seefeld nach Mösern zurückkehrt. BM Christian Härting aus Telfs gratulierte vor Weihnachten bei einer kleinen Eröffnungsfeier zum hellen und modernen Büro. TVB-Geschäftsführer Elias Walser freut sich, dass nun alle Infobüros am Plateau neu gestaltet sind. (TT)