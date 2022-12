Voller Einsatz für Ukraine: Kreuzschwester setzte Hilfe in Gang

Johanna Neururer hat rund um die Privatklinik Hochrum ein beachtliches Spendennetzwerk aufgezogen. Not nur mitanzusehen, hält sie nicht aus.

Rum – 130 Matratzen, 150 warme Decken, 50 Säcke mit Federbetten, Kopfkissen und Bettwäsche belegten in den vergangenen Wochen fünf Räume der Privatklinik Hochrum. Beutel mit warmer Winterbekleidung sowie Kisten mit Medikamenten und medizinischen Heilbehelfen türmten sich ebenfalls in den Lagerräumen, um schon bald eine ganz bestimmte Reise anzutreten: in ukrainische Krankenhäuser.

Mittendrin stand und steht Schwester Johanna Neururer von den Kreuzschwestern des Sanatoriums. Sie befindet sich nicht zum ersten Mal vor einer logistischen Mammutaufgabe wie dieser und wirkt gelassen. Denn bereits in den Jahren 2015 bis 2018 gelang es ihr, Transporte mit gespendeten humanitären Hilfsgütern in die Ukraine zu organisieren. 2017 wurde sie für ihren unermüdlichen Einsatz sogar mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet.

Gemeinsam mit Volodymyr Horbal, Pfarrkurator aus Wattens, nahm sie ihre Ukraine-Arbeit heuer wieder auf und spannte ein beachtliches Netzwerk an Spendern und Helfern auf. Mit dem gebürtigen Ukrainer hat sie einen wichtigen Berater an ihrer Seite: Horbal kennt nicht nur die Sprache und das Land, sondern stellte auch einen wichtigen Kontakt zur ukrainischen Botschaft in Österreich her.

Genau dort nahm das Projekt – im wahrsten Sinn – Fahrt auf: Die Botschaft konnte eine Verbindung zu einer Spenden-Sammelstelle im ukrainischen Lemberg (Lwiw) herstellen und so eine von vorne bis hinten durchgeplante Transportkette ermöglichen. Nachdem die gespendeten Hilfsgüter aus der Privatklinik Hochrum mit Lkw an die ukrainische Grenze gebracht werden, erfolgt die Umladung der Waren in ukrainische Fahrzeuge. Von dort gelangen die Ladungen in die zentrale Sammelstelle nach Lemberg, wo sie an ukrainische Spitäler versandt werden. Die Krankenhäuser können bereits vorab ihren Warenbedarf bei der Sammelstelle anmelden, wodurch die Sachspenden bedarfsgerecht an die Einrichtungen in der West- und Zentralukraine geliefert werden.

Ich komme selbst aus bescheidenen Verhältnissen und habe damals auch Hilfe von außen bekommen. Ich würde es gar nicht aushalten, diese Not nur mitanzusehen und nichts tun zu können. Schwester Johanna Neururer

Von den jeweiligen Krankenhäusern wird nach jeder Lieferung eine Annahmebestätigung ausgestellt und an den Ausgangspunkt zurückgeschickt. „So ist für die Spender nachvollziehbar, wo ihre Waren schlussendlich gelandet sind“, erklärt Horbal. Die Lieferungen würden dabei ausschließlich an Krankenhäuser gehen. Die beachtliche Anzahl an Sachspenden sei durch große und kleine Spender – von Betrieben über Hotels und Gasthäuser bis hin zu Familien oder Einzelpersonen – zustande gekommen, erzählt Schwester Johanna. Das Hilfsnetzwerk rund um die Privatklinik Hochrum sei somit schnell gewachsen. Auch Geldspenden seien geflossen, um beispielsweise warme Unterwäsche zukaufen zu können. Vor Weihnachten habe auch das Land Tirol die Förderung von zwei Lkw-Fahrten zugesagt. „Es haben sich so viele Helfer bei uns gemeldet. Nicht nur für Spenden, sondern beispielsweise auch für das Verpacken der Lieferungen oder das Sortieren der Medikamente“, sagt die Kreuzschwester. Über ihre eigene Motivation zum Projekt verrät sie: „Ich komme selbst aus bescheidenen Verhältnissen und habe damals auch Hilfe von außen bekommen. Ich würde es gar nicht aushalten, diese Not nur mitanzusehen und nichts tun zu können.“