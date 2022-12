Kollision mit drei Autos bei Scheffau: Ein Lenker leicht verletzt

Scheffau am Wilden Kaiser – Drei Autos waren am Dienstagabend in einen Unfall auf der Loferer Straße (B178) bei Scheffau verwickelt. Gegen 18.25 Uhr war ein 32-Jähriger von Ellmau in Richtung Söll unterwegs, als er plötzlich mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Pkw kollidierte zuerst seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen eines 17-Jährigen.