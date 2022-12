Farthofer glänzte mit Doppel-Gold

Innsbruck – Bei den österreichischen Eisschnelllauf-Meisterschaften am Innsbrucker Eisring machten die Lokalmatadore gestern am ersten Tag große Beute: Alle zwölf Podestplätze gingen dabei an Tiroler Vertreter. Gold über 500 Meter holten sich Anna Petutschnigg sowie Alexander Farthofer (beide SC Lattella Wörgl), der den Weltcup-erprobten, aber mit einer Mandelentzündung angeschlagenen Grinzener Gabriel Odor (USC Innsbruck) auf den zweiten Rang verwies. Zudem durfte sich Farthofer über 5000 m über einen zweiten Sieg freuen – der Juniorenläufer gewann vor Julian Zimmerling (USCI) und Tirols Inlineskate-Verbandspräsident Robert Petutschnigg. „Mit meiner Zeit bin ich sehr zufrieden, weiß aber, dass sie im Hinblick auf die Juniorenweltmeisterschaften in Inzell noch ausbaufähig ist“, sagte Farthofer.