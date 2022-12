Ski Alpin live! So steht es bei der Abfahrt der Herren in Bormio

Bormio – Olympiasieger Matthias Mayer verpasst die Abfahrt am heutigen Mittwoch in Bormio (Start 11.30 Uhr/live TT.com-Ticker). Wie der ÖSV in der Früh mitteilte, seien bei dem Kärntner in der Nacht Magen-Darm-Probleme aufgetaucht, die ihn zu einem Verzicht bewogen hätten. Sein Antreten im Super-G am Donnerstag sei noch offen, hieß es.