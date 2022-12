„Un beau matin" neu in den Kinos: Sprachloses Dolmetschen

Innsbruck – Mia Hansen-Løve hat in ihren bisherigen sieben Spielfilmen schon einige Menschen aus ihrem Leben zu Leinwandfiguren umgearbeitet. Etwa ihren DJ-Bruder in „Eden – Lost in Music“ (2014) oder ihre Philosophie-Professoren-Mutter in „L’Avenir – Alles was kommt“ (2016, mit Isabelle Huppert), zuletzt 2021 auch erneut ihre frühere Beziehung zum Regisseur Olivier Assayas in „Bergman Island“.