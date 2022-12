10-Jähriger bei Skiunfall in Scheffau schwer verletzt

Scheffau – Ein 10-jähriger Deutscher wurde Donnerstagfrüh bei einem Skiunfall in Scheffau schwer verletzt. Der Schüler fuhr kurz nach 9 Uhr die Piste 66 (rot/blau) in der Skiwelt Wilder Kaiser in Richtung Südhanglift talwärts. Vor dem Einstieg der Talstation konnte er nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das Drehkreuz beim Lifteinstieg. Der 10-Jährige zog sich dabei laut Polizei schwere Verletzungen am Oberschenkel zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)