Gut zu wissen: Was man im Umgang mit Pyrotechnik beachten sollte

Jedes Jahr verletzen sich in Österreich rund um den Jahreswechsel Hunderte Menschen mit Feuerwerkskörpern. Meistens sind die Betroffenen männlich – und alkoholisiert. Wir haben Tipps zusammengestellt, die bei der Vermeidung von Unfällen helfen sollen.

Innsbruck – Regelmäßig zum Jahreswechsel müssen Rettung und Feuerwehr wegen Pyrotechnik-Unfällen ausrücken. Oft hat das für die Betroffenen lebenslange Folgen: Nicht selten müssen Gliedmaßen amputiert werden oder es kommt zu Folgeschäden. Allein im Vorjahr hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im Rahmen der Injury Database Austria (IDB) Zehntausende Interviews in österreichischen Krankenhäusern mit Opfern von Heim- und Freizeitunfällen geführt.

Ein gar nicht so kleiner Teil davon entfällt auf das Hantieren mit Pyrotechnik. Laut KFV sind die Verletzten fast immer männlich, oft alkoholisiert und in einigen Fällen haben die Verletzten die Pyrotechnik-Artikel sogar gemeinsam mit ihren Kindern "gebastelt". Nachdem es in den vergangenen beiden Jahren zu coronabedingten Einschränkungen kam, rechnen die Verantwortlichen heuer wieder mit einem Anstieg der Verletzungsfälle.