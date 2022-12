Rodelunfall in Mieders: Mann kam mit Tochter von Bahn ab und prallte gegen Baum

Mieders – Am Donnerstagnachmittag sind bei einem Rodelunfall in Mieders ein Vater und dessen kleine Tochter verletzt worden. Die beiden fuhren gegen 15 Uhr auf der Rodelbahn Koppeneck ab. In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über die Rodel. Er kam, mit der Dreijährigen auf der Rodel, von der Bahn ab und stürzte drei bis vier Meter die Böschung hinunter. Dann prallten die Deutschen gegen einen Baum.