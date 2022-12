Was von der UdSSR blieb: Politische Verfolgung und Großmachtdenken bis heute

Moskau – Zwischen der heute vor 100 Jahren gegründeten Sowjetunion und dem gegenwärtigen Russland gibt es etliche Parallelen, sagt der Historiker Wolfgang Mueller. Dass Kreml-Chef Wladimir Putin den Zerfall der „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ (UdSSR) einmal als „größte geopolitische Katastrophe“ bezeichnet hat, erklärt sich der Professor für Russische Geschichte an der Uni Wien mit der „Sichtweise eines Menschen, der in der Sowjetunion sozialisiert worden und ein Teil ihres Repressions- und Überwachungsmechanismus, nämlich des KGB, gewesen ist“.

Die Sowjetunion werde von vielen seiner Generation als Inbegriff der Stabilität gesehen sowie „mit bescheidenem Wohlstand und imperialer Machtentfaltung assoziiert“. Sowohl im Zarenreich als auch in der Sowjetunion bestand laut Mueller ein „imperiales Staatsgebilde“ und damit verbundenes „Großmachtdenken“. Die in der Orthodoxie und im Nationalismus begründete binäre Weltsicht, die zwischen dem Wir und dem Westen schied, „wurde durch die sowjetische Ideologie massiv verschärft“. Dem späten Zarenreich sowie der UdSSR habe außerdem eine „Tendenz zu Überwachung und zum Geheimdienststaat innegewohnt. Phänomene der Ära Putin wie die Verfolgung von politischen Flüchtlingen kann man bis in die Sowjetunion zurückverfolgen.“

Eine weitere Parallele, deren politische Auswirkungen heute wieder zu sehen ist, sei die „Spaltung zwischen politischer Elite und der Bevölkerung“, ergänzt Mueller. Eine politische Beteiligung breiter Bevölkerungskreise habe weder im Zarenreich noch in der Sowjetunion stattgefunden. „Sehr oft ist vom Staat Gewalt und unglaubliches Leid ausgegangen.“ Viele Menschen wollten daher am liebsten in Ruhe gelassen werden. Auch diese Erscheinung sei bis in die Gegenwart verfolgbar.