Hundeleine brachte Skifahrerin in Westendorf zu Fall

Westendorf – Ein Fall von fahrlässiger Körperverletzung hat sich laut Polizei am Donnerstag im Skigebiet Kitz-Ski-Welt zugetragen. Ein 50-jähriger Skifahrer war demnach mit seinen beiden Schäferhunden auf der Piste unterwegs. Die Tiere waren an einer Leine zusammengebunden, die an der Führungsleine angebracht war.