Silvester-Menü, Best-of 2022 und Ausblick: „Gaumenfreuden" zum Jahreswechsel

Leichte Katerstimmung und keine Ahnung, welcher Wochentag gerade ist – so geht's wohl vielen in der Zeit zwischen den Jahren. Nach dem Weihnachtsessen heißt aber eben auch schon wieder vor dem Silvesteressen. Gut, dass wir dafür gar nicht so viel umplanen müssen, denn Fondue und Raclette stehen zu beiden Anlässen hoch im Kurs. Kein Wunder, sie sind stressfrei, gesellig und köstlich – vor allem in der Fünf-Hauben-Version von Benjamin Parth, der seine Tipps mit uns geteilt hat.