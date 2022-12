Japanischer Star-Architekt Arata Isozaki 91-jährig gestorben

Der Architekt Arata Isozaki starb auf Okinawa. Er setzte weltweit mehr als 100 Bauprojekte um, darunter das Museum of Contemporary Art in Los Angeles und das Palau Sant Jordi in Barcelona.

Tokio – Der japanische Architekt Arata Isozaki ist tot. Isozaki starb bereits am Mittwoch im Alter von 91 Jahren auf der japanischen Insel Okinawa, wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf sein Büro mitteilte. Isozaki zählte zu den bedeutendsten Architekten seines Landes. Er setzte weltweit mehr als 100 Bauprojekte um.

Zu seinen bekanntesten Bauten zählen das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Palau Sant Jordi in Barcelona und das Eishockey-Stadion im norditalienischen Turin. Am Potsdamer Platz in Berlin baute Isozaki mit weiteren Architekten die Daimler-Benz-Hochhäuser.