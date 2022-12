Dilitz folgt Zumtobel bei ÖBB nach

Innsbruck – Nachdem René Zumtobel die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verlassen und als Landesrat für Mobilität in die Tiroler Landesregierung gewechselt hat, steht nun sein Nachfolger als Regionalmanager für Personenverkehr fest. Die Position wird ab morgen Werner Dilitz, der bisherige Teamleiter für das Bordservice in Tirol und Vorarlberg, bekleiden. „Ich bin stolz, die Rolle zu übernehmen, und freue mich auf die Herausforderungen“, sagt er. Die Vorstände der ÖBB Personenverkehrs AG zeigten sich via Aussendung überzeugt davon, dass Dilitz die anstehenden Herausforderungen meistern wird. (TT)