Pummerin läutete, Flaggen auf Halbmast: Trauer in Österreichs katholischer Kirche

Schönborn erinnerte in der Kathpress an seine jahrzehntelange Verbundenheit zu dem früheren Papst. „Benedikt XVI. war mir als Theologe, Priester und Bischof ein Begleiter und Vorbild. Nun darf er, die Freundschaft Jesu, die er verkündet hat, in Fülle erfahren”, so der Kardinal. Der Stephansdom erhält anlässlich des Todesfalls eine Trauerbeflaggung, wie Dompfarrer Toni Faber ankündigte. An der Westfassade der Kathedrale werde ab frühem Samstagnachmittag eine 18 Meter lange Fahne in den Kirchenfarben Gelb-Weiß und ein sechs Meter langer Trauerflor hängen.