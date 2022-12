Holzspäne fingen Feuer: Brand in Ehrwalder Räucherkammer

Ehrwald – Am Freitag wollte ein 55-Jähriger in seiner Räucherkammer in Ehrwald Speck und Würste räuchern. Dafür entzündete er in der Räucherkiste die Holzspäne. Als er am Silvestertag nachschaute, sah er, dass die Späne Feuer gefangen hatten. Die Flammen hatten bereits auf die Holzkonstruktion der Räucherkammer übergegriffen. Der Einheimische versuchte, mit mehreren Eimern Wasser den Brand zu löschen.