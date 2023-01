Tiroler uneins bei Sanktionen gegen Russland, für restriktivere Asylpolitik

Nach der Pandemie folgte der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Seit Herbst wird Österreich wieder mit einer Migrationskrise konfrontiert. Die Russland-Sanktionen spalten die Bevölkerung, in der Asylpolitik wird ein strikterer Kurs gefordert.

Innsbruck – Seit zehn Monaten dauert nunmehr der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht, der Westen reagierte mit scharfen wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland. In der Folge drosselte Russland die Gas-Exporte, die Energiekrise spitzte sich zu und die Preise stiegen an. Im Sommer hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) die Sanktionen wegen der Auswirkungen auf Industrie, Arbeitsplätze und die Energiekosten kritisch hinterfragt.