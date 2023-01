Das neue Jahr beginnt in Linz

Nach Vorarlberg ist vor Linz: Der HC Innsbruck eröffnet das Jahr heute (17.30 Uhr) in der oberösterreichischen Stahlstadt.

Innsbruck – „Wir waren die bessere Mannschaft“, sagte Jan Lattner, nachdem die Haie zum Jahresabschluss die Pioneers mit einer 5:1-Packung zurück über den Arlberg geschickt hatten. Und darüber gab es am Freitagabend in der Tiwag Arena nicht den Ansatz einer Diskussion. Die Haie hatten die Gäste von Beginn an im Würgegriff, wie schon gegen Pustertal (4:1) schnürte Verteidiger Jamal Watson einen Doppelpack. Auch wenn der zweite Treffer des US-Amerikaners eigentlich als Zuspiel gedacht war, wie der 27-Jährige nach dem Match gestand. Und wenn die Vorarlberger doch einmal gefährlich wurden, war Rene Swette gegen seine Landsmänner zur Stelle – auch wenn das erste „Shut-out“ der Saison am Ende doch ausblieb.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Dass die Haie mit Daniel Jakubitzka, Dario Winkler und auch Tyler Cuma auf drei Akteure verzichten mussten, fiel nicht wirklich auf. Und so schlossen die Haie das unglaubliche Jahr 2022 mit dem fünften Heimsieg in Folge und fünf Punkten Vorsprung auf Bozen ab. Eine große Silvesterparty gab es freilich nicht – schließlich steht schon heute (17.30 Uhr) das Auswärtsspiel in Linz an.