Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert.

Innsbruck – Am Silvestertag gegen 17.25 Uhr kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei war eine 76-jährige Fußgängerin gegen eine fahrende Straßenbahn gelaufen. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)