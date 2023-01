HCI-Serie hält an: „Es ist eine schöne Zeit, die wir genießen müssen“

Linz – Man(n) musste es sich zu Neujahrsbeginn und vor dem ersten Bully in Linz noch einmal auf der Zunge zergehen lassen: Die Innsbrucker Haie haben als Tabellenführer der ICE Hockey League von 19 Spielen im November und Dezember gerade einmal vier verloren, reisten mit drei Siegen in Serie mit breiter Brust in die Stahlstadt an, obwohl man die ersten beiden Saisonduelle gegen die Black Wings verloren hatte (2:5 zuhause, 1:4 auswärts).