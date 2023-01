Tiroler Schützenkompanie für Van der Bellen gesucht

Und heuer? Am 26. Jänner wird Van der Bellen erneut angelobt. Eine Terminkollision sorgt allerdings dafür, dass die Musikkapelle und die Schützen dieses Mal nicht in voller Stärke nach Wien ausrücken, erklärt Bürgermeister Christian Kalsberger. Zwischen dem 22. und dem 27. Jänner finden die 2. Winterspiele der Special Olympics Hessen im Kaunertal statt. „Da braucht es jede Hand“, betont der Dorfchef. Darum habe man sich in der Kompanie und der Kapelle dagegen entschieden, nach Wien zu reisen.

Der Bund der Tiroler Schützenkompanien hat die Teilnahme an der Angelobung am 26. Jänner nun ausgeschrieben. Man suche eine Tiroler Kompanie und eine Musikkapelle (nach Möglichkeit aus einer Gemeinde), die den landesüblichen Empfang in Wien begleiten, bestätigt Pressereferent Alexander Haider. Die Bewerbungsfrist dauert demnach bis zum 9. Jänner – die Entscheidung falle am 11. Jänner. Die Nähe zum Kaunertal spielt dabei wohl keine Rolle.