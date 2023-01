Flammeninferno in Casino-Hotel in Kambodscha: Suche nach Schuldigen

Phnom Penh – Vier Tage nach einem verheerenden Brand in einem Casino-Hotel in Kambodscha haben die Einsatzkräfte die Suche nach möglichen weiteren Opfern eingestellt. Insgesamt seien Ende vergangener Woche 27 Menschen in dem Flammeninferno ums Leben gekommen, darunter 17 Gäste aus Thailand, zitierte die Zeitung Khmer Times am Montag einen Sprecher des Katastrophenschutzes. Weitere Opfer stammen demnach aus Malaysia, Nepal und China.