4000 Fahrgäste: Kostenlose Öffis in Tiroler Silvesternacht gut genutzt

Innsbruck – Erstmals waren heuer in der Silvesternacht die Tiroler Öffis kostenlos benutzbar. Und dieses Angebot wurde gut angenommen, berichtet die Landesregierung. Rund 4000 Fahrgäste nutzten die Öffis – und damit dreimal so viele wie an einem durchschnittlichen Winter-Wochenende.

Verkehrslandesrat René Zumtobel

Besonders die Nachfragen von Innsbruck ins Ober- und Unterland seien gut genützt worden, so Verkehrslandesrat René Zumtobel. „Durch die guten Nachtverbindungen und -takte hatten viele Menschen in Tirol die Möglichkeit, sich sicher und umweltfreundlich mit den Tiroler Öffis nach Hause bringen zu lassen."

Feinstaubbelastung geringer

Positive Nachrichten gibt es auch von den Luftgüte-Messstationen in Tirol: Aufgrund der günstigen Wetterverhältnisse in Kombination mit dem sich ändernden Verhalten der Bevölkerung fiel die Feinstaubbelastung im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus, so das Land Tirol. Wenn auch erhöhte Messwerte an einzelnen Messstationen zu verzeichnen waren, wurde der Tagesgrenzwert von 50 µg/m³ nur an der Messstelle Wörgl/Stelzhamerstraße überschritten. An den restlichen Messstellen zeigte sich eine eher moderate bis geringe Belastung.

Im Vorjahr waren die Grenzwerte noch an drei Messstellen überschritten worden, so Zumtobel. Zudem sei zu bedenken, dass damals anders als heuer noch pandemiebedingte Einschränkungen in Kraft waren. „Obwohl auch heuer wieder zahlreiche Raketen am Nachthimmel zu sehen waren bin ich davon überzeugt, dass bei vielen Menschen bereits ein Umdenken stattfindet und wir auf dem richtigen Weg sind", so Zumtobel.

