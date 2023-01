Unterländer Schauspieler und Kabarettist Florian Adamski gestorben

Hopfgarten – Er war ein Spezialist fürs Schräge – und das durchaus Abseitigere. Er war die Häuserin von Don Camillo, der gespenstische Neelus im „Höllenritt“ der Telfer Volksschauspiele, der Boandlkramer in Rattenberg und zuletzt der Heilige Geist beim „Krach im Hause Gott“ des Steudltenn-Theaters: Am 1. Jänner ist der Tiroler Volksschauspieler Florian Adamski nach einem Paragleitunfall an der Hohen Salve gestorben. Er wurde 51 Jahre alt.

Seit Anfang der 2000er-Jahre widmete sich der studierte Biochemiker Adamski, geboren in Wien und aufgewachsen in Kundl, ganz der Schauspielerei und dem Kabarett. Sein erstes Solo-Programm, „Der Verfluchte“, wurde 2003 mit dem renommierten Freistädter Frischling prämiert. Das zweite, „1192 – gesucht Richard Löwenherz“, beschäftigte sich hinter- und abgründig mit unsterblichen Kreuzzüglern, hohen Idealen und hohlen Heldenbildern. An den Vereinigten Bühnen Bozen war Adamski eine Zeitlang Publikumsliebling, spielte etwa in der Uraufführung von Felix Mitterers „Fleisch“ und den Glad Hand in der „West Side Story“. Mit dem Regisseur Pepi Pittl hat Adamski eine Verson von „Dinner for One“ erarbeitet, mit der er lange erfolgreich durch Tirol tourte.