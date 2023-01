Abwerzger kritisiert Dornauers Asylkurs

Irritiert zeigt sich FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger von den Aussagen von SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer zur Asylkrise: „Er ist der nächste Politiker nach Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP), der glaubt, man kann einfach verbal die Position der FPÖ übernehmen, ohne danach handeln zu müssen.“ Mit Reden, bzw. der Suche nach Unterkünften werde das Migrantenproblem nicht gelöst. Der FPÖ-Chef rät Dornauer, dass „er lieber schauen soll, dass seine SPÖ bundespolitisch in dieser Frage in eine Spur kommt. Da gibt es nämlich mehr unterschiedliche Lager in der SPÖ, als es derzeit Unterkünfte für illegale Scheinasylanten in Tirol gibt.“