Keine Besucherregeln für die Heiligen Drei Könige in Tirol

Im ersten Corona-Winter 2020/21 entscheiden die Pfarren selbst, ob sie die Sternsingeraktion durchführen wollen. Es galten strenge Regeln, die in einem eigenen Sicherheitskonzept der Organisatoren festgehalten wurden. Die Besuche der drei Weisen aus dem Morgenland endeten damals vor den Haustüren, durch die Maskenpflicht entfiel das Schminken. Gesungen wurde ebenfalls nicht, es wurden lediglich Segenssprüche im Freien aufgesagt. In manchen Gemeinden bekamen die Bewohner Post von den Sternsingern, in der Wildschönau kam der Gruß der Heiligen Drei Könige per Internet in die Haushalte. Ähnlich streng waren auch die Regeln im vergangenen Jahr. Heuer dagegen dürfen wieder Häuser und Wohnungen besucht werden – und es darf auch wieder gesungen werden.