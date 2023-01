Nach wilder Verfolgungsjagd über die A12: Das waren die Gründe

Insgesamt 14 Polizeistreifen jagten am Dienstag einer Deutschen auf der Inntalautobahn hinterher. Erst ein von Beamten künstlich herbeigeführter Stau und ein Auffahrunfall konnten die Lenkerin stoppen.

Wiesing – Am Dienstag gegen Mittag ertönten in Innsbruck die Sirenen. Grund: Eine Pkw-Lenkerin hatte mehrere rote Ampeln überfahren und befand sich mit ihrem Kombi offenkundig auf der Flucht. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Über die Autobahnauffahrt Ost raste die Frau auf die A12 in Richtung Unterland. Laut Auskunft der Polizei nahmen insgesamt 14 Polizeifahrzeuge die Verfolgung auf und wurden teils zu Zeugen waghalsiger Fahrmanöver durch die Flüchtende.