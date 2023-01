Verfolgungsjagd auf der Inntalautobahn endete offenbar in Unfall bei Wiesing

Ersten Berichten zufolge verfolgten mehrere Polizeistreifen ein Fahrzeug auf der A12 in Fahrtrichtung Kufstein. Der Einsatz läuft noch.

Wiesing – Auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland kam es am Dienstagvormittag zu einer Verfolgungsjagd. Ersten Informationen zufolge waren mehrere Polizeistreifen an dem Einsatz beteiligt. Das verfolgte Fahrzeug soll bei Wiesing auf einen Lkw aufgefahren sein.