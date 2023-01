Iran will afghanische Studentinnen aufnehmen

Teheran/Kabul – Nach dem Universitätsverbot für Frauen in Afghanistan will der Iran mehr Studentinnen aus dem Nachbarland aufnehmen. Dafür wurde unter anderem das Budget für Stipendien afghanischer Studierender an der Universität Teheran um das Fünffache angehoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Dienstag berichtete.