Wer will 2024 ins Weiße Haus? Mögliche BewerberInnen für die Präsidentenwahl

Wer will 2024 ins Weiße Haus? Wagt der älteste US-Präsident aller Zeiten den Anlauf für eine zweite Amtszeit? Oder kommt Donald Trump zurück? Bei beiden Parteien sind jede Menge andere im Gespräch.

Washington – Nach der Wahl ist vor der Wahl in den USA: Die Zwischenwahlen sind kaum vorbei, da beginnt im neuen Jahr schon der Präsidentschaftswahlkampf für 2024. Der demokratische Amtsinhaber Joe Biden will irgendwann zu Beginn des Jahres verkünden, ob er für eine zweite Amtszeit antreten wird. Falls nicht, wer macht es dann von den Demokraten? Offiziell hat bislang nur der republikanische Ex-Präsident Donald Trump seinen Hut in den Ring geworfen. Gegen ihnen dürften mehrere Parteikollegen ins interne Rennen gehen.