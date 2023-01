Noch keine Entwarnung: Grippewelle in Österreich weiter auf hohem Niveau

Wien ‒ Bei der diese Saison früh gestarteten und mit erheblichen Infektionszahlen grassierenden Grippewelle gibt es auch nach dem Jahreswechsel noch keine Entwarnung. Das Zentrum für Virologie der MedUni Wien als heimisches Referenzlabor für Grippeviren ortete am Mittwoch "unverändert weiterhin hohe Influenzavirusaktivität in Österreich".

Der Grippemeldedienst der Stadt Wien schätzte die grippalen Infekte und die "echte Grippe" (Influenza) in der Bundeshauptstadt auf insgesamt rund 31.000 Neuerkrankungen in der Vorwoche (KW 52).

In der KW 50 waren es hochgerechnet fast 34.000 und in der Woche darauf (KW 51) 31.550 neue Fälle - also seither auf ähnlich hohem, aber demnach leicht sinkendem Niveau, aber immer noch mehr als doppelt so viel Ansteckungen wie an den Höhepunkten der bisher letzten Grippewellen in Wien vor der Corona-Pandemie.