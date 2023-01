34-Jährige starb nach schwerem Unfall in Jochberg, zwei Kinder schwer verletzt im Spital

Jochberg – Traurige Nachrichten übermittelte am Mittwochabend die Polizei: Jene 34-Jährige, die am Vormittag gemeinsam mit ihren zwei kleinen Kindern in einen schweren Unfall auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) in Jochberg verwickelt war, ist verstorben. Die Einheimische erlag am Nachmittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.