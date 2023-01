Auf Gegenfahrbahn geraten: Mutter und zwei Kinder bei Unfall in Jochberg schwer verletzt

Jochberg – Sechs teils schwer Verletzte – darunter zwei Kinder – forderte ein Unfall am Mittwochvormittag in Jochberg. Gegen 10.30 Uhr geriet ein Auto auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) in Richtung Kitzbühel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Die 57-Jährige und ihr 58-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Der 29-Jährige, dessen Auto ebenfalls beschädigt wurde, wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Im Einsatz standen zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Jochberg und Kitzbühel, drei Rettungshubschrauber, die Rettung und die Polizei. (TT.com)