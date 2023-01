Mutter (34) stirbt bei Horror-Unfall in Jochberg, zwei Kinder schwer verletzt im Spital

Gegen 10.30 Uhr lenkte eine 34-jährige Frau ihren Pkw auf der Pass-Thurn-Straße in Richtung Kitzbühel. Mit im Auto saßen ihre beiden Kinder, ein dreijähriger Bub und ein fünfjähriges Mädchen. Vor dem Auto der Frau fuhr ein 29-jähriger Pkw-Lenker, der sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 34-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und lenkte in der Folge auf die Gegenfahrbahn, um ein Auffahren auf das Vorderfahrzeug zu verhindern.

Dabei stieß sie gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 57-jährigen Frau gelenkt wurde. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in das Unfallkrankenhaus Salzburg, die Klinik Innsbruck und das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Die 34-Jährige erlag am Nachmittag ihren schweren Verletzungen.

Die 57-Jährige und ihr 58-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zell am See, der 29-Jährige mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden bzw. Totalschaden.