Mann fuhr mit Familie über Klippe und stürzte 75 Meter ab: Alle Insassen überlebten

Ein Autofahrer lenkte in Kalifornien seinen Wagen über eine Klippe und stürzte 75 Meter ab. Das Auto zerschellte – und doch blieben alle Insassen am Leben, auch die beiden Kinder.

San Francisco – Rettungskräfte sprechen von einem „Wunder": Alle vier Insassen eines Autos – zwei Erwachsene und zwei Kinder – haben im US-Bundesstaat Kalifornien einen rund 75 Meter tiefen Sturz von einer Klippe überlebt. Der Fahrer habe den Wagen mutmaßlich mit Absicht von der Straße gelenkt, um sich und die anderen in dem Fahrzeug zu töten, teilte die Polizei am Dienstag (Ortszeit) laut Medienberichten mit. Gegen den 42-Jährigen sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden.

Das Auto war nach Angaben der Polizei am Montag rund 30 Kilometer südlich von San Francisco auf dem Pacific Coast Highway von der Straße abgekommen und an einer Klippe in die Tiefe gestürzt. Die bis zu 90 Meter tiefe Stelle ist als "Devil"s Slide" (Teufels-Rutsche) bekannt.