Gut zu essen: Was hinter dem Veganuary steckt und wie er schmeckt

Innsbruck – Neues Jahr, neue Vorsätze: Weit oben auf ganz vielen Listen all der guten Vorsätze steht: gesünder essen. Was meistens nicht nur heißt, dass mehr darauf geachtet wird, was in den Gerichten steckt, sondern auch, woher die Lebensmittel kommen. Der Umwelt und den Tieren zuliebe verzichten zudem immer mehr Menschen auf Fleisch, Wurst, Käse, Milch und Eier.