Weidende Kühe stoßen weniger Lachgas aus als angenommen

Bern – Weidende Kühe stoßen weniger umweltschädliches Lachgas aus als bisher angenommen. Das haben Forschende in einer Studie auf einer Weide im Schweizer Kanton Thurgau festgestellt. Die Landwirtschaft sei für rund zwei Drittel der Lachgas-Emissionen in der Schweiz verantwortlich, schrieb das Institut Agroscope am Mittwoch. Der klimaerwärmende Effekt von Lachgas sei allerdings rund 265 Mal so stark wie jener von Kohlendioxid (CO2).