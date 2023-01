23-jähriger blieb mit Gleitschirm in Bäumen hängen: Bergung aus 15 Metern Höhe

Fulpmes – Glück im Unglück hatte am Mittwochvormittag ein Gleitschirmpilot im Stubaital. Nach dem Start gegen 10 Uhr im Skigebiet Schlick 2000 verlor der 23-Jährige die Kontrolle. Der Schirm blieb in einer Höhe von etwa 15 Metern in Bäumen hängen. Der Deutsche blieb unverletzt. Er wurde von Mitgliedern der Bergrettung Vorderes Stubaital geborgen. (TT.com)