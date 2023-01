Neugeborenes in Deutschland getötet: Mutter wegen Mordes verurteilt

Die Leiche des Buben war am 10. November 2021 in einer Gefriertruhe der Unterkunft für Arbeiter in Wurzen entdeckt worden – eingewickelt in ein Plastiksackerl. Laut Rechtsmedizin waren an dem Leichnam stumpfe Gewalt sowie elf Stich- und Schnittverletzungen am Hals festgestellt worden. Letztendlich starb das Neugeborene an einer Lungenembolie. (APA)