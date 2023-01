Mehrere Verletzte bei Raufereien vor Lokalen im Zillertal

Mayrhofen – Bei einer Rauferei mit zwölf Beteiligten sind in der Nacht auf Mittwoch im Zillertal mindestens zwei Personen schwer bzw. unbestimmten Grades verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es gegen Mitternacht vor einem Aprés-Ski-Lokal in Mayrhofen. Dort geriet eine größere Urlaubergruppe aus den Niederlanden mit zwei Deutschen aneinander. Der Streit mündete in Handgreiflichkeiten. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife konnte eine Eskalation gerade noch verhindern.