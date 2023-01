IVB vermelden Rekord in Silvesternacht

In Innsbruck können die IVB-Linien in der Silvesternacht übrigens schon seit über 20 Jahren gratis benützt werden. „Dieses Jahr hat sich auch der Verkehrsverbund erstmals mit einem Gratisangebot beteiligt und damit eine wichtige Lücke geschlossen“, freut sich Baltes. Besonderes Highlight aus IVB-Sicht: Um 1.09 Uhr stiegen in der Silvesternacht noch rund 30 Skitourengeher an der Station Patscherkofel in den Bus ein, um ihren Heimweg anzutreten. (TT)