16,4 Millionen Euro vom Bund für die Stadt Innsbruck

Innsbruck – Über die KIP-Mittel wurde in Innsbruck schon oft gesprochen. Vom Kommunalen Investitionsprogramm des Bundes fließen in den Jahren 2023/24 nun voraussichtlich 16,4 Millionen Euro in die Landeshauptstadt. „Das ist Geld für wichtige Investitionen in der Stadt. Ich freue mich sehr darüber, konnte ich doch durch persönliche Gespräche auf Bundesebene auch zu diesem neuen Programm beitragen“, lässt Bürgermeister Georg Willi (Grüne) via Aussendung ausrichten.