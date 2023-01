Schluss mit Mieten: Mayrhofen kauft Schule von der NHT

Mayrhofen – Vor 15 Jahren wurde eine Novität gefeiert: Das Schulzentrum in Mayrhofen war die erste Schule, die vom gemeinnützigen Wohnbauträger Neue Heimat Tirol gebaut wurde. Doch nicht nur das hatte beim Spatenstich im Jahr 2007 mediales Interesse geweckt. Ungewöhnlich war nämlich auch, dass es sich bei der Schule um ein Mietkauf-Projekt auf Baurechtbasis handelte.

Die Miete, die die Marktgemeinde für den 12 Millionen Euro teuren Um- und Erweiterungsbau monatlich an die Neue Heimat Tirol zu leisten hatte, bezifferte Mayrhofens Altbürgermeister Günther Fankhauser bei der Eröffnung 2010 mit monatlich 49.300 Euro. Ein stattlicher Betrag, der sich über die Jahre immer wieder änderte, weil er an den variabel verzinsten Kredit angepasst wurde, den die Neue Heimat für den Bau aufgenommen hatte. Auch die anderen Gemeinden des Schulsprengels (Brandberg, Finkenberg, Tux und Schwendau) beteiligen sich mit Zahlungen entsprechend ihrer Schülerzahlen an den Mietkosten. „Allerdings trifft es Mayrhofen mit rund 90 Prozent“, sagt Mayrhofens Bürgermeister Hansjörg Moigg.