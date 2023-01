HCI im Erfolgsrausch: „Es ist ein Märchen, das man nicht planen kann“

Mit dem 5:2-Spektakel gegen die Villacher Adler weckten die Innsbrucker Haie in der Tiwag-Arena große Eishockey-Träume.

Es war der fünfte Sieg in Serie, der 24. insgesamt und der 14. Heimsieg (aus 18 Spielen) in dieser Saison. Die beiden Topscorer Brady Shaw (jetzt 53 Punkte) und Adam Helewka (50) knackten mit Toren wie Vorlagen die 50er-Marke, die Fans waren nach einem Offensiv-Spektakel mit insgesamt 90 Torschüssen (exakt 45:45) völlig aus dem Häuschen. Und mit 74 Punkten liegen die Haie nach 34 Partien bereits 18 Zähler vor Villach (4.), nach Verlustpunkten könnte Linz (5.) bei zwei Spielen weniger auf 13 Punkte heranrücken.

„Wir haben uns den Start gegen Villach natürlich anders vorgestellt. Aber dann hat uns auch Tom (Goalie McCollum agierte nach seinem schweren Fehler zu Beginn großartig, Anm.) das Momentum zurückgegeben“, zog HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe seinen Hut und fügte kollektiv an: „Wir waren in dieser Saison nicht oft mit zwei Toren hinten. Jetzt haben wir gegen einen sehr starken Gegner gesehen, dass wir auch so einen Rückstand umdrehen können. Das tut vor den Play-offs gut und zeigt, wie widerstandsfähig diese Mannschaft ist. Und unser Publikum ist großartig.“