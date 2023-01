Trauerfeier für Benedikt XVI.: Zehntausende Pilger nehmen Abschied

Der am Samstag verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag beigesetzt. Nachdem in den vergangenen Tagen rund 200.000 Menschen zu dem im Petersdom aufgebahrten Leichnam Joseph Ratzingers gepilgert sind, leitet der amtierende Papst Franziskus auf dem Petersplatz die heutige Totenmesse für seinen Vorgänger. Die Trauerzeremonie, an der Könige, Staatschefs und Prominente aus der ganzen Welt teilnehmen, beginnt um 9.30 Uhr und wird über zwei Stunden dauern.