Prinz Harry: Haben Charles angefleht, Camilla nicht zu heiraten

Erscheinen soll das Buch namens "Spare" (deutsch: "Reserve") erst am 10. Jänner, allerdings war es übereinstimmenden Medienberichten zufolge in einigen spanischen Buchhandlungen fälschlicherweise bereits am Donnerstag kurzzeitig erhältlich. Mehrere britische Medien beschafften sich ein Exemplar. Zuvor hatte bereits der Guardian ein Buch in die Hände bekommen und darüber berichtet.

Harry wirft William zudem laut einem Zeitungsbericht vor, ihn bei einem Streit körperlich angegriffen zu haben. Wie der Guardian in der Nacht auf Donnerstag berichtete, schildert der Prinz, wie sein älterer Bruder ihn in der Küche seiner Wohnung in London zu Boden gestoßen habe. In dem Streit habe William Harrys Frau Meghan als "schwierig", "unhöflich" und "ruppig" beschimpft, zitierte die Zeitung. "Er packte mich am Kragen, wobei meine Halskette zerriss, und stieß mich zu Boden. Ich landete auf dem Hundenapf, der unter meinem Rücken zerbrach, so dass mich die Scherben schnitten", heißt es demnach in dem Buch mit dem deutschen Titel "Reserve" weiter.