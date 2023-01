Frau bei Skikollision in Lech schwer verletzt

Lech – Eine 49-Jährige ist Donnerstagnachmittag beim Zusammenstoß mit einer anderen Skifahrerin in Lech schwer verletzt worden. Zur Kollision kam es laut Polizei gegen 13.45 Uhr auf einer blauen Piste kurz oberhalb der Kriegeralpe. Die Urlauberin aus Deutschland erlitt einen Unterschenkelbruch. Sie wurde mit einem Hubschrauber zum Hangar nach Zürs und von dort mit der Rettung in eine Arztordination in Lech gebracht.