Mörder sprang aus Fenster in Regensburger Gericht: Fahndung läuft

In Bayern gelingt einem verurteilten Mörder die Flucht aus einem Gericht. Der Mann, der bereits seit 2011 eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt, war wegen einer in der JVA begangenen Straftat vor Gericht erschienen – im Anwaltszimmer steigt er durch ein Fenster nach draußen.

Regensburg – Ein aus dem Amtsgericht der bayerischen Stadt Regensburg geflohener Häftling ist weiterhin auf der Flucht. Das bestätigte ein Polizeisprecher Freitag früh auf dpa-Anfrage. Der 40-Jährige war am Donnerstag aus einem Fenster in einem Anwaltszimmer im Erdgeschoß des Gerichtsgebäudes gesprungen und geflohen. Die Umstände der Flucht waren zuletzt noch unklar. Der Mann gelte als gewalttätig.

Er war zuvor für einen Verhandlungstermin an das Gericht in Regensburg gebracht worden. Bei dem Prozess ging es demnach um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in der Straubinger Justizvollzugsanstalt.