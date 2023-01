Viennale-Eröffnungsfilm „Vera“ ab sofort im Kino: Ewige Tochter und fiktive Patentante

Innsbruck –Wer den Namen Gemma nicht kennt, könnte die Hauptfigur im Film „Vera“ für reine Fiktion halten. Doch so einfach ist es bei den Spielfilmen des Regie-Duos Tizza Covi & Rainer Frimmel nie. Ihre Figuren werden realen Menschen auf den Leib geschrieben und von dort aus in ein Abenteuer geschickt.

Nach einem Abstecher zu den Wiener Gschichtldruckern („Aufzeichnungen aus der Unterwelt“), einer Interview-Dokumentation ohne Spielfilmelemente, führen die Wahl-Wiener Südtirolerin Tizza Covi und ihr Partner Rainer Frimmel mit „Vera“ ihr ganz eigenes Konzept zwischen dokumentarischer Figuren-Recherche und erfundener Handlung in Italien fort. Der Eröffnungsfilm der vergangenen Viennale feierte seine Festivalpremiere in Venedig in der Reihe Orizzonti und gewann dort gleich den Regie- und den Schauspielpreis.

Das Spannende an dieser Besetzung ist auch der Faden, der aus der Fiktion direkt in die italienische Filmgeschichte führt. Das Thema ihres Lebens ist nämlich ihr verstorbener Vater, der berühmte Italo-Western-Star Giuliano Gemma. Auch wenn sie ihren Vater liebt, hadert die 52-Jährige mit den großen Fußspuren, in die sie tritt. Darüber spricht sie sich auch mit Asia Argento, einer anderen berühmten Tochter, aus. Der Film begegnet Gemma mit viel Empathie und macht sie so zu einer überaus sympathischen Protagonistin.